Задача заключается в написании описаний для карточек товара в категории авто и запчасти. Описание должно содержать характеристики, особенности модели, преимущества для покупателей, совместимость с моделями автомобилей и комплектацию. Текст должен быть структурированным, без эмоционально-оценочных фраз и ссылок на источники. Уникальность текста не менее 90%. Работа возможна на долгий срок.