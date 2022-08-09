Написать 3 статьи на медицинскую тему.

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Завершен22 заявки331 просмотр

Нужно написать 3 статьи на медицинскую тему, размер статьи 2000 символов. Пишите свой телеграм и цену за работу.

3 года назад
Rabotnik007
Антон 
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Выбранный исполнитель

Vesna
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3 года назад
$5
1 день
Спасибо Валентине, за качественную работу. Выполнила работу в 2 раза быстрее оговоренных сроков, качество статьи от это не пострадало. Мне понравился написанный текст, даже правок не вносил. На вопросы отвечала быстро и по факту.
Антон, искренне благодарна Вам за заказ. Работать с Вами - одно удовольствие!

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