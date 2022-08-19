Нужен копирайтер для написания текста.

Каждый текст от 2000 до 3500 символов без пробелов. Объем текста на усмотрение копирайтера в выше определенных рамках.

Тексты должны быть качественными и интересно написаны.

Копирайтер должен вспомнить лучший отдых на любом курорте и описать от своего лица все положительные эмоции.