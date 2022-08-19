Написание текста (копирайтер)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок458 просмотров

Нужен копирайтер для написания текста.

Каждый текст от 2000 до 3500 символов без пробелов. Объем текста на усмотрение копирайтера в выше определенных рамках.

Тексты должны быть качественными и интересно написаны.

Копирайтер должен вспомнить лучший отдых на любом курорте и описать от своего лица все положительные эмоции.

3 года назад
darf12345
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rakzar
Макар 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$17
2 дня
Макар сразу с энтузиазмом взялся за работу. Работа была сделана быстро. Рекомендую как копирайтера. Все хорошо, работа продолжается.
Заказчик абсолютно точно понимал то, что хочет от текстов. Огромное уважение таким людям!

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