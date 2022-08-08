Требуется написание текстов в формате вопросов и ответов для страниц сайта, посвященного рулонным и римским шторам, а также жалюзи. Обязательное условие - уникальность 100% и качество без ошибок. Оплата 80 руб. за 1000 символов. Примеры ваших работ приветствуются.
Нужен текст для ресторана. Текст должен продавать услугу "свадьба"
Ищу опытного копирайтера имеющего коммерс проекты или рестораны в портфолио. Нужен текст на 4 страницы сайта ресторана. Основные тезисы, которые должны быть отражены в тексте - вышлю в ЛС или на почту. Основная задача текста - максимально хорошо продать услугу клиенту, который перейдёт на сайт с рекламного объявления
Заявки фрилансеров
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