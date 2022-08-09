Требуется публикация 5 Reels и 1 сторис на 20 аккаунтах Instagram в течение 21 дня. Все видео будут предоставлены заказчиком. Ищем специалиста по копирайтингу для эффективного управления аккаунтами.
Творческая задача для копирайтера
Обожаете социальные сети и души не чаете в написании текстов? У нас есть для вас предложение!
Сейчас мы в поиске творческого копирайтера в нашу европейскую компанию.
Сколько нужно работать?
Занятость временная - 2 недели, до 2 часов в день. С возможностью продолжения сотрудничества.
Что конкретно нужно делать?
Необходимо писать разнообразные короткие посты для соцсетей на английском языке (ФБ, LinkedIn, Инстаграм, Твиттер). Мы работаем с самыми разными бизнесами, поэтому во время работы вы сможете узнать много нового - от техники приготовления суши до процесса оформления страховки в Великобритании
Чего мы от вас ждем?
- Уровень английского языка Intermediate (B1)
- Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)
- Умение быстро выделять основные тезисы в тексте
- Копирайт\рерайт на английском языке
- Ответственность, аккуратность
Сколько заплатим?
200-250$ за 2 недели работы по 2 часа в день
У нас предусмотрено для вас небольшое тестовое задание.
При сотрудничестве подписывается договор подряда.
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