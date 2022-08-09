Творческая задача для копирайтера

Обожаете социальные сети и души не чаете в написании текстов? У нас есть для вас предложение!

Сейчас мы в поиске творческого копирайтера в нашу европейскую компанию.

Сколько нужно работать?

Занятость временная - 2 недели, до 2 часов в день. С возможностью продолжения сотрудничества.

Что конкретно нужно делать?

Необходимо писать разнообразные короткие посты для соцсетей на английском языке (ФБ, LinkedIn, Инстаграм, Твиттер). Мы работаем с самыми разными бизнесами, поэтому во время работы вы сможете узнать много нового - от техники приготовления суши до процесса оформления страховки в Великобритании

Чего мы от вас ждем?

- Уровень английского языка Intermediate (B1)

- Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)

- Умение быстро выделять основные тезисы в тексте

- Копирайт\рерайт на английском языке

- Ответственность, аккуратность

Сколько заплатим?

200-250$ за 2 недели работы по 2 часа в день

У нас предусмотрено для вас небольшое тестовое задание.

При сотрудничестве подписывается договор подряда.