Творческая задача для копирайтера

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт190 заявок7631 просмотр

Обожаете социальные сети и души не чаете в написании текстов? У нас есть для вас предложение!

Сейчас мы в поиске творческого копирайтера в нашу европейскую компанию.

Сколько нужно работать?

Занятость временная - 2 недели, до 2 часов в день. С возможностью продолжения сотрудничества.

Что конкретно нужно делать?

Необходимо писать разнообразные короткие посты для соцсетей на английском языке (ФБ, LinkedIn, Инстаграм, Твиттер). Мы работаем с самыми разными бизнесами, поэтому во время работы вы сможете узнать много нового - от техники приготовления суши до процесса оформления страховки в Великобритании

Чего мы от вас ждем?

- Уровень английского языка Intermediate (B1)

- Быстрая скорость письма (примерно 1600 знаков в час)

- Умение быстро выделять основные тезисы в тексте

- Копирайт\рерайт на английском языке

- Ответственность, аккуратность

Сколько заплатим?

200-250$ за 2 недели работы по 2 часа в день

У нас предусмотрено для вас небольшое тестовое задание.

При сотрудничестве подписывается договор подряда.

3 года назад
SVC
35 лет
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Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
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3 года в сервисе
Была
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1 отзыв
3 года назад
Александра
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лилия
 
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3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Аяна
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Карина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Амалия
 
37 лет
7 лет в сервисе
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5 отзывов
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    Задача заключается в написании описаний для карточек товара в категории авто и запчасти. Описание должно содержать характеристики, особенности модели, преимущества для покупателей, совместимость с моделями автомобилей и комплектацию. Текст должен быть структурированным, без эмоционально-оценочных фраз и ссылок на источники. Уникальность текста не менее 90%. Работа возможна на долгий срок.

    HTML
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить текст для сайта

    Необходимо составить текст для контентной части сайта на тему разработки документов по ППБ, охране труда и ГО ЧС. Текст должен включать ссылки на нормативные документы, основания для разработки, ответственность за отсутствие документов, тонкости их составления и примеры для различных видов предприятий. Объем текста составляет от 5000 до 8000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Wiki для игрового мира

    $500

    Требуется составить энциклопедию игрового мира для онлайн стратегии. Работа в команде с геймдизайнерами, создание качественного текстового материала на английском языке. Необходим опыт в подобной работе и грамотная структурированность текстов. Пожалуйста, предоставьте портфолио.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    3 года назад