Необходимо написать уникальные описания товаров и категорий для сайта, включая технически сложные изделия, такие как инструменты и садовая техника. Тексты должны содержать характеристики, преимущества, структурированные списки и подзаголовки. Обязательны ключевые слова, такие как название модели, артикул и бренд. Уникальность текста должна составлять не менее 90%. Оплата по факту выполнения заказа.