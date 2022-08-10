Нужны копирайтеры на проект - авто тематика

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Закрыт27 заявок453 просмотра

Нужно несколько копирайтеров на авто проект.(есть ряд текстов которые нужно выписать.) Интернет магазин авто товаров.

Оринтеровочно 200-300 текстов на протежени нескольких месяцев. 

Жду ваши предложения по ценам.

3 года назад
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Андрей 
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Заявки фрилансеров

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