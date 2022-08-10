Требуется публикация 5 Reels и 1 сторис на 20 аккаунтах Instagram в течение 21 дня. Все видео будут предоставлены заказчиком. Ищем специалиста по копирайтингу для эффективного управления аккаунтами.
Нужны копирайтеры на проект - авто тематика
Нужно несколько копирайтеров на авто проект.(есть ряд текстов которые нужно выписать.) Интернет магазин авто товаров.
Оринтеровочно 200-300 текстов на протежени нескольких месяцев.
Жду ваши предложения по ценам.
Заявки фрилансеров
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