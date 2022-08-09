Описание товаров в карточке, описание категорий товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки399 просмотров

Необходимо писать описание товаров в карточке на сайте. Так же, нужны описание категорий товаров. Товары технически сложные - инструмент, садовая техника, силовая техника, насосное оборудование, ручной инструмент и т.п. В тексте должна быть конкретная информация о товаре: характеристики, особенности модели, преимущества для покупателя. Текст должен быть структурированным, содержать списки, подзаголовки и т.д. Допустимо оперировать характеристиками, обязательны ключевые слова - название модели, артикул, название бренда, вид инструмента... Уникальность 90%+. Возможна работа в долгую. Оплата по факту: например 10 описаний - оплата и т.д., 40 руб./1000 символов б/п

3 года назад
smakov777
Сергей 
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