Необходимо писать описание товаров в карточке на сайте. Так же, нужны описание категорий товаров. Товары технически сложные - инструмент, садовая техника, силовая техника, насосное оборудование, ручной инструмент и т.п. В тексте должна быть конкретная информация о товаре: характеристики, особенности модели, преимущества для покупателя. Текст должен быть структурированным, содержать списки, подзаголовки и т.д. Допустимо оперировать характеристиками, обязательны ключевые слова - название модели, артикул, название бренда, вид инструмента... Уникальность 90%+. Возможна работа в долгую. Оплата по факту: например 10 описаний - оплата и т.д., 40 руб./1000 символов б/п