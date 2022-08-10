Копирайтер, рерайтер для написания текстов на различную тематику

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Закрыт71 заявка1070 просмотров

Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется:

Копирайтер, рерайтер (можно новичок, но со знанием русского языка и хорошим слогом, желающим учиться) для написания текстов на различную тематику ( в основном продающие описания категорий товаров и карточек товаров)

Обязанности:

- Находиться в сети в течение дня;

- Быстро реагировать на сообщения;

- Готовность переделывать работу по объективным замечаниям.

Оплата ЮМани, 50 руб/1000 б/п

Приват 30 гр/1000 б/п

При безупречном написании стоимость работы будет повышаться.

Обязательная норма в день 5000 б/п.

Пожалуйста, не пишите в личку, рассматриваются только заявки. Спасибо!

3 года назад
tauna_17
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