Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется:

Копирайтер, рерайтер (можно новичок, но со знанием русского языка и хорошим слогом, желающим учиться) для написания текстов на различную тематику ( в основном продающие описания категорий товаров и карточек товаров)

Обязанности:

- Находиться в сети в течение дня;

- Быстро реагировать на сообщения;

- Готовность переделывать работу по объективным замечаниям.

Оплата ЮМани, 50 руб/1000 б/п

Приват 30 гр/1000 б/п

При безупречном написании стоимость работы будет повышаться.

Обязательная норма в день 5000 б/п.

Пожалуйста, не пишите в личку, рассматриваются только заявки. Спасибо!