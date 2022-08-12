Создать электронную версию на экцеле

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок558 просмотров

Нужно скопировать на экцел

3 года назад
guest_16602903757574
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Айназик
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Макс
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Альфред
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Бадди
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Михайло
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужны тексты для разделов сайта и главной страницы

    Требуется написание текстов для сайта кафе-пицерии. Необходимо подготовить текст на главную страницу объемом 4000 знаков и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и др.) по 2000 знаков каждый. Срок выполнения 5-6 дней. Стоимость умеренная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер (реклама на транспорте в Волгограде)

    Ищется копирайтер для создания 7 статей на тему рекламы на транспорте в Волгограде. Объем каждой статьи — 2-3 тысячи знаков. Оплата 150 рублей за 1 тысячу знаков. Необходимы качественные и оригинальные тексты.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание статей о языке программирвания Ruby для IT блога

    Требуется написание серии статей о языке программирования Ruby для IT блога. Статьи должны быть как технического, так и нетехнического содержания, ориентированные на новичков и программистов, желающих изучить Ruby. Копирайтинг будет осуществляться согласно предоставленным ТЗ.

    Написание статейRuby
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер, рерайтер для написания текстов на различную тематику

    Требуется копирайтер или рерайтер для постоянного сотрудничества. Необходимы навыки написания текстов на различные темы, включая продающие описания. Оплата 50 руб/1000 б/п с обязательной нормой 5000 б/п в день. Рассматриваются заявки от новичков с хорошим знанием русского языка. Быстрая реакция на сообщения и готовность к правкам обязательны.

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны копирайтеры на проект - авто тематика

    Требуются копирайтеры для написания текстов на авто тематику. Необходимо создать 200-300 текстов для интернет-магазина авто товаров на протяжении нескольких месяцев. Ожидаются предложения по ценам.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектирование и написание текстов для сайта

    Ищется специалист для написания текстов для сайта. Необходимо подготовить описания услуг, рубрик каталога, частые вопросы-ответы, ключевые тезисы и информационные статьи. Копирайтинг должен основываться на анализе конкурентов. Ожидается качественный и информативный контент.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание и размещение отзывов

    Предлагается услуга написания и размещения отзывов и комментариев. Специализированный копирайтинг, направленный на улучшение имиджа вашей компании и привлечение новых клиентов. Ожидается качественный текст, соответствующий требованиям и стилю бренда.

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание товаров в карточке, описание категорий товаров

    Необходимо написать уникальные описания товаров и категорий для сайта, включая технически сложные изделия, такие как инструменты и садовая техника. Тексты должны содержать характеристики, преимущества, структурированные списки и подзаголовки. Обязательны ключевые слова, такие как название модели, артикул и бренд. Уникальность текста должна составлять не менее 90%. Оплата по факту выполнения заказа.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад