Требуется написание серии статей о языке программирования Ruby для IT блога. Статьи должны быть как технического, так и нетехнического содержания, ориентированные на новичков и программистов, желающих изучить Ruby. Копирайтинг будет осуществляться согласно предоставленным ТЗ.
Копирайтер (реклама на транспорте в Волгограде)
Здравствуйте, требуется человек для написания текстов в тематике, реклама на транспорте. 150р=1к знбп.
Всего: 7 статей по 2-3к зн.
Заявки фрилансеров
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