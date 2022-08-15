Написание пару маленьких текстов на английском

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Закрыт58 заявок849 просмотров

нужно написать несколько текстов на английском по примеру, который я вам скину 

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