Нужно написать 20 статей информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта - ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы.

Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Юмани, Qiwi, карту российского банка или через P2P Binance.