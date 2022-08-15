Написать 20 статей по автомобильной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок449 просмотров

Нужно написать 20 статей информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта - ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы.

Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.

Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Юмани, Qiwi, карту российского банка или через P2P Binance.

3 года назад
donmarkiz
Антон 
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Заявки фрилансеров

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