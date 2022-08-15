Требуется написать отзывы на Яндекс Картах для компании 'Аренда Авто'. Оплата производится за каждый опубликованный отзыв. Необходимы скриншоты с опубликованными отзывами, оплата производится после модерации (3-7 дней). Важно соблюдать рекомендации Яндекса для успешной публикации.
Написать SEO-текст на тему "Инвестиции в загородную недвижимость"
Требуется написать текст на 10 000 символов без пробелов для портала ProFunds. Текст должен быть без воды и оценочных суждений. Каждый факт подкрепляется ссылками на авторитетный источник. Требования к проверке сервиса Тургенев - 3 балла максимум, Главред читаемость и чистота - от 8 баллов, академическая тошнота по Адвего - до 11, частота слов - до 5. Срок сдачи заказа - 22.08.2022.
Подробное ТЗ с ключевыми словами отправлю копирайтеру лично.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Копирайтинг41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написание текстов для сайта кафе-пицерии. Необходимо подготовить текст на главную страницу объемом 4000 знаков и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и др.) по 2000 знаков каждый. Срок выполнения 5-6 дней. Стоимость умеренная.Завершен3 года назад
Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие вопросы. Статьи должны быть объемом около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Подробные требования будут предоставлены отдельно. Оплата через Юмани, Qiwi, карту или P2P Binance.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания статей на тему украинской кулинарии. Ожидается создание интересного и информативного контента, который привлечет читателей и подчеркнет особенности украинской кухни.Копирайтинг53 заявкиЗакрыт3 года назад
Потрібно написати три мотиваційних листа для вступу на 3 курс. Листи мають бути на одну тематику, охоплюючи спеціальності Лісове господарство, Агроінженерія та Автоматизація. Важливо врахувати, що вступ відбувається не на перший курс, а на продовження навчання.Закрыт3 года назад
Требуется написать статью на английском языке о брокерской компании с акцентом на ее преимущества. Описать положительные отзывы клиентов, условия работы, прибыль и технические возможности компании.Завершен3 года назад
- $4
Требуется написать отзыв на Яндекс Картах о компании. Исполнитель должен иметь не менее 20 опубликованных отзывов и статус 'Знаток Города' не ниже 5 уровня. Необходимо провести исследование компании, написать текст отзыва с учетом рекомендаций Яндекса и разместить его с оценкой 5 баллов. Работа будет оплачена после модерации отзыва.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать статью на тему Экопластик, освещающую его свойства и преимущества. Статья должна быть уникальной и информативной, подходящей для аудитории, интересующейся новыми материалами и устойчивым развитием.Копирайтинг35 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется создать электронную версию документа в Excel, скопировав информацию с учетом специфики копирайтинга. Внимание к деталям и форматированию обязательно.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для создания 7 статей на тему рекламы на транспорте в Волгограде. Объем каждой статьи — 2-3 тысячи знаков. Оплата 150 рублей за 1 тысячу знаков. Необходимы качественные и оригинальные тексты.Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад