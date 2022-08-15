Требуется написать текст на 10 000 символов без пробелов для портала ProFunds. Текст должен быть без воды и оценочных суждений. Каждый факт подкрепляется ссылками на авторитетный источник. Требования к проверке сервиса Тургенев - 3 балла максимум, Главред читаемость и чистота - от 8 баллов, академическая тошнота по Адвего - до 11, частота слов - до 5. Срок сдачи заказа - 22.08.2022.

Подробное ТЗ с ключевыми словами отправлю копирайтеру лично.