Статья для компании брокера на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок176 просмотров

Нужно написать статью на английском языке.

Статья про брокерскую компанию. Нужно описать компанию и похвалить ее.

Клиенты компании довольны условиями, прибылью и техническими возможностями.

3 года назад
guest_16605497335337
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

miroslava29_
Мирослава 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$12
2 дня
Good! Thank you !
Все супер, спасибо

Заявки фрилансеров

Виктория
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
miroslava29_
Мирослава 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Написание отзывов на в Yandex Картах

    $5

    Требуется написать отзывы на Яндекс Картах для компании 'Аренда Авто'. Оплата производится за каждый опубликованный отзыв. Необходимы скриншоты с опубликованными отзывами, оплата производится после модерации (3-7 дней). Важно соблюдать рекомендации Яндекса для успешной публикации.

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны тексты для разделов сайта и главной страницы

    Требуется написание текстов для сайта кафе-пицерии. Необходимо подготовить текст на главную страницу объемом 4000 знаков и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и др.) по 2000 знаков каждый. Срок выполнения 5-6 дней. Стоимость умеренная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать 20 статей по автомобильной тематике

    Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие вопросы. Статьи должны быть объемом около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Подробные требования будут предоставлены отдельно. Оплата через Юмани, Qiwi, карту или P2P Binance.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать отзыв на яндекс картах

    $4

    Требуется написать отзыв на Яндекс Картах о компании. Исполнитель должен иметь не менее 20 опубликованных отзывов и статус 'Знаток Города' не ниже 5 уровня. Необходимо провести исследование компании, написать текст отзыва с учетом рекомендаций Яндекса и разместить его с оценкой 5 баллов. Работа будет оплачена после модерации отзыва.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать статью на тему Экопластик

    Требуется написать статью на тему Экопластик, освещающую его свойства и преимущества. Статья должна быть уникальной и информативной, подходящей для аудитории, интересующейся новыми материалами и устойчивым развитием.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер (реклама на транспорте в Волгограде)

    Ищется копирайтер для создания 7 статей на тему рекламы на транспорте в Волгограде. Объем каждой статьи — 2-3 тысячи знаков. Оплата 150 рублей за 1 тысячу знаков. Необходимы качественные и оригинальные тексты.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание статей о языке программирвания Ruby для IT блога

    Требуется написание серии статей о языке программирования Ruby для IT блога. Статьи должны быть как технического, так и нетехнического содержания, ориентированные на новичков и программистов, желающих изучить Ruby. Копирайтинг будет осуществляться согласно предоставленным ТЗ.

    Написание статейRuby
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер, рерайтер для написания текстов на различную тематику

    Требуется копирайтер или рерайтер для постоянного сотрудничества. Необходимы навыки написания текстов на различные темы, включая продающие описания. Оплата 50 руб/1000 б/п с обязательной нормой 5000 б/п в день. Рассматриваются заявки от новичков с хорошим знанием русского языка. Быстрая реакция на сообщения и готовность к правкам обязательны.

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    3 года назад