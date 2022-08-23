Требуется написать отзывы на Яндекс Картах для компании 'Аренда Авто'. Оплата производится за каждый опубликованный отзыв. Необходимы скриншоты с опубликованными отзывами, оплата производится после модерации (3-7 дней). Важно соблюдать рекомендации Яндекса для успешной публикации.
Статья для компании брокера на английском
Нужно написать статью на английском языке.
Статья про брокерскую компанию. Нужно описать компанию и похвалить ее.
Клиенты компании довольны условиями, прибылью и техническими возможностями.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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