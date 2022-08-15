UI / Visual Design, Web Design

Приветствую!

Меня зовут Виктория, я профессионально занимаюсь веб-дизайном. Окончила курсы по программе "Веб-дизайн и разработка сайтов", хорошо знаю теорию и практику создания сайтов и разработки дизайн-макетов.

- Имею хорошие теоретические познания в сфере веб-дизайна и разработки сайтов;

- Хорошо понимаю психологические особенности человеческого восприятия;

- Разбираюсь в композиции, типографике и колористике;

- Хорошо знаю программу "Figma";

- Обладаю 100%-ной грамотностью;

- Имею хороший вкус.

Буду рада сотрудничеству!