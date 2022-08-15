UI / Visual Design, Web Design
Приветствую!
Меня зовут Виктория, я профессионально занимаюсь веб-дизайном. Окончила курсы по программе "Веб-дизайн и разработка сайтов", хорошо знаю теорию и практику создания сайтов и разработки дизайн-макетов.
- Имею хорошие теоретические познания в сфере веб-дизайна и разработки сайтов;
- Хорошо понимаю психологические особенности человеческого восприятия;
- Разбираюсь в композиции, типографике и колористике;
- Хорошо знаю программу "Figma";
- Обладаю 100%-ной грамотностью;
- Имею хороший вкус.
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!