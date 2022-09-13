Написать 9 текстов на английском

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Завершен41 заявка581 просмотр

Необходимо написать 9 текстов на русском и английском языках на темы Семья, Еда, Деньги, Знакомства, Конфликты, Работа, Хобби, Недвижимость, Спорт. Т.е. по 1 тексту на каждую тему, тексты должны быть максимально просты для людей начинающих учить английский язык

3 года назад
golden_mountains
Станислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

darinka1999
Дарья 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$4
2 дня
Escrow
Отличная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось работать со Станиславом. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

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