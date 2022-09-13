Требуется написать отзывы на Яндекс Картах для компании 'Аренда Авто'. Оплата производится за каждый опубликованный отзыв. Необходимы скриншоты с опубликованными отзывами, оплата производится после модерации (3-7 дней). Важно соблюдать рекомендации Яндекса для успешной публикации.
Написать 9 текстов на английском
Необходимо написать 9 текстов на русском и английском языках на темы Семья, Еда, Деньги, Знакомства, Конфликты, Работа, Хобби, Недвижимость, Спорт. Т.е. по 1 тексту на каждую тему, тексты должны быть максимально просты для людей начинающих учить английский язык
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