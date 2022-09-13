Написать 9 текстов на английском

Требуется написать отзыв на Яндекс Картах о компании. Исполнитель должен иметь не менее 20 опубликованных отзывов и статус 'Знаток Города' не ниже 5 уровня. Необходимо провести исследование компании, написать текст отзыва с учетом рекомендаций Яндекса и разместить его с оценкой 5 баллов. Работа будет оплачена после модерации отзыва.