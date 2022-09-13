darinka1999

Дарья darinka1999

 
24 годаУкраина/Ялта
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Лнгвист-переводчик

Выполняю качественно в срок:

-переводы (с русского/украинского на английский/немецкий и наоборот);

-рерайт;

-копирайтинг;

-редактирование и корректировка текстов.

В работе для меня важно: уложиться в срок без каких-либо задержек, нацеленность на достижение максимального результата, а также четко поставленные задачи.

Образование: высшее лингвистическое с двумя ведущими языками (английский, немецкий), также обучалась по обмену в Венском Университете.

На данный момент работаю в международной IT компании.

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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
golden_mountains
Станислав 
25 летУкраина
год в сервисе
Был
4 месяца назад
$4
10 баллов
год назад
Написать 9 текстов на английском
Отличная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось работать со Станиславом. Однозначно рекомендую!
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