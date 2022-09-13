Лнгвист-переводчик
Выполняю качественно в срок:
-переводы (с русского/украинского на английский/немецкий и наоборот);
-рерайт;
-копирайтинг;
-редактирование и корректировка текстов.
В работе для меня важно: уложиться в срок без каких-либо задержек, нацеленность на достижение максимального результата, а также четко поставленные задачи.
Образование: высшее лингвистическое с двумя ведущими языками (английский, немецкий), также обучалась по обмену в Венском Университете.
На данный момент работаю в международной IT компании.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
год назад
Отличная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать со Станиславом. Однозначно рекомендую!