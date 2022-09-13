Лнгвист-переводчик

Выполняю качественно в срок:

-переводы (с русского/украинского на английский/немецкий и наоборот);

-рерайт;

-копирайтинг;

-редактирование и корректировка текстов.

В работе для меня важно: уложиться в срок без каких-либо задержек, нацеленность на достижение максимального результата, а также четко поставленные задачи.

Образование: высшее лингвистическое с двумя ведущими языками (английский, немецкий), также обучалась по обмену в Венском Университете.

На данный момент работаю в международной IT компании.