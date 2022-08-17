Написать 20 отзывов для карт и отзовиков

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт26 заявок764 просмотра

Нам нужно написать по 5 отзывов в разном стиле для нашей организации на:1) Яндекс картах2) 2GIS3) Flamp4) ZoonТексты должны содержать ключевые слова (можно менять окончания слов, если текст с исходным ключевым словом выглядит стремно)В некоторых отзывах должны быть граматические ошибки (для придания реалистичности)Объем каждого отзыва 250 — 500 символов без пробеловВам нужно будет зайти в каждый файл этой папки:https://drive.google.com/drive/folders/1qgj4VvvSCi9LbtU-gMy1XDS0T00hXbfl?usp=sharingи написать отзывы туда. Там у каждого отзыва есть ключевое слово, которое должно быть в нем.По срокам оч хотелось бы завтра до 12:00

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