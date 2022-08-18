Есть дизайн (прикрепил ниже).

Нужно: написать текста и поправить уже готовые текста. Просто часть уже сделана, примеры конкурентов и какая-то часть заготовок есть. Тема, теги для питомцев и вещей чтобы если они потеряются их было проще найти после скандировки тега.

Начните свое предложения со слова "Прочитал".