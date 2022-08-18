Ищется копирайтер/рерайтер для наполнения сайта текстом с мнением о магазинах. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Требуется хороший русский язык, навыки работы с Word и браузером, а также уникальность текста от 95%.
Необходимы авторы знающий английский язык!
Необходимо написать несколько десятков статей по 2к символов! Оставляйте свой скайп вся информация там!
Заявки фрилансеров
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