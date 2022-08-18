Наполнение сайт текстом

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Закрыт25 заявок563 просмотра

Требуется копирайтер/рерайтер для заполнения сайта с мнением о магазинах

Оплата 40 рублей / 1000 символов б/п.

Требование: хороший русский язык, умение пользовать word и любым браузером, уникальность текста от 95%

3 года назад
paleksey
Алексей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дэниз
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Инга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тимур
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Ксения
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
30 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Айназик
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Ангелина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
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