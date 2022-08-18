Необходим написать несколько статей для блога!

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Закрыт13 заявок489 просмотров

Здравствуйте! Необходимо написать 10 статей для блога, статьи до 4000 зн. оплата за 1к - 1 дол. 

Оставляйте свой скайп в ответах, без него проверять заявки не буду! 

3 года назад
OptimusTexts
Алексей 
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Заявки фрилансеров

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