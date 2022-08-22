Копирайтинг для сайта услуг веб разработки

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Закрыт11 заявок284 просмотра

1. Сео текст для категории "веб разработка"

Текста для страниц услуг,  по такой структуре:

 - блок с преимуществами услуги http://joxi.ru/823zn5RS9oXJem . Заголовок, под заголовок 4 снипета;

 - faq. 3-4 вопрос-ответа http://joxi.ru/EA4Xn63FoLKo6A

 - сео текст

Список страниц:

2. Разработка веб-приложения

3. Разработка сайтов

4. Web development back end

5. Web development front end

6. Node JS Development Services

7. React JS Development Services

Текста нужны либо укр либо ру.

Желательно понимание хоть минимально этой ниши.

JavaScriptNode.js
3 года назад
BozhenkoDesign
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