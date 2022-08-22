Ищется копирайтер/рерайтер для наполнения сайта текстом с мнением о магазинах. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Требуется хороший русский язык, навыки работы с Word и браузером, а также уникальность текста от 95%.
Копирайтинг для сайта услуг веб разработки
1. Сео текст для категории "веб разработка"
Текста для страниц услуг, по такой структуре:
- блок с преимуществами услуги http://joxi.ru/823zn5RS9oXJem . Заголовок, под заголовок 4 снипета;
- faq. 3-4 вопрос-ответа http://joxi.ru/EA4Xn63FoLKo6A
- сео текст
Список страниц:
2. Разработка веб-приложения
3. Разработка сайтов
4. Web development back end
5. Web development front end
6. Node JS Development Services
7. React JS Development Services
Текста нужны либо укр либо ру.
Желательно понимание хоть минимально этой ниши.
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