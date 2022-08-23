Требуется разработать контент и тз для лендинга. Описать все по блокам. Далее это задание пойдет программисту который сделает лендинг и далее маркетолог настроит рекламу. Пример тз имеется. Также надо ориентироваться на лендинги конкурентов но с небольшой адаплацией под нашу команду. Тематика - разработка прграммного обеспечеия, сайтов, сервисов, игр, приложений. Более подробное описание постановки задачи сможем обсудить со специалистом. Бюджет ориентировочный до 500 руб за подготовку контента и тз 1 лендинга. Срок ориентировнчный до 3 дней на 1 лединг. Готовы обсуждать