Собрать контент и ТЗ для лендинга

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки245 просмотров

Требуется разработать контент и тз для лендинга. Описать все по блокам. Далее это задание пойдет программисту который сделает лендинг и далее маркетолог настроит рекламу. Пример тз имеется. Также надо ориентироваться на лендинги конкурентов но с небольшой адаплацией под нашу команду. Тематика - разработка прграммного обеспечеия, сайтов, сервисов, игр, приложений. Более подробное описание постановки задачи сможем обсудить со специалистом. Бюджет ориентировочный до 500 руб за  подготовку контента и тз 1 лендинга. Срок ориентировнчный до 3 дней на 1 лединг. Готовы обсуждать

3 года назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Богдан
 
33 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Глеб
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Собрать базу фейсбук групп, ютубе каналов, телеграмм групп

    Требуется собрать список сообществ в фейсбуке, телеграмм и ютубе по определенной тематике. В предложении указывайте стоимость работы. Объем информации и требования можно обсудить.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью с обзором кейса по арбитражу

    Ищется копирайтер для написания статьи с обзором кейса по арбитражу. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Необходим опытный автор старше 18 лет для долгосрочного сотрудничества.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • SEO-копирайтеров, ТЗ-мейкера и контент-менеджер

    В команду требуется SEO-копирайтер и контент-менеджер с опытом работы с Wordpress и Drupal. Уникальность текстов от 95%, информативность, отсутствие заспамленности. Заработок от 50 руб. за 1000 символов, оплата раз в неделю. Обязанности: сдача 1 текста в 1-2 дня. Возможны доработки, если текст не соответствует требованиям.

    DrupalHTMLWordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны тексты для сайта пицерии

    Требуются уникальные тексты для сайта пицерии, включая контент для главной страницы и разделов меню. Все материалы должны быть написаны на русском языке с 100% уникальностью. Подробности будут обсуждены в переписке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен кооопирайтер

    $1

    Ищется копирайтер для создания статей на тему интернет-маркетинга. Необходим опыт в SEO-оптимизации текстов. Ожидается качественный контент с использованием ключевых слов и фраз, актуальных для данной темы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтинг для сайта услуг веб разработки

    Требуется копирайтер для написания SEO текстов для категории 'веб разработка'. Необходимо создать тексты с блоком преимуществ услуги, FAQ и SEO текстами для страниц: разработка веб-приложений, разработка сайтов, back end и front end разработки, а также Node JS и React JS услуг. Ожидается понимание ниши веб разработки.

    JavaScriptNode.js
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание главного эссе при поступлении в ВУЗ США

    Требуется написать главное эссе при поступлении в ВУЗ США объемом 650 слов. Идеи для текста уже есть. Необходимы соответствие требованиям, как для поступления в лигу плюща. Ознакомьтесь с образцами эссе для лучшего понимания задания.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Опись п2п биржи

    Требуется копирайтер для создания пользовательского FAQ, описания интерфейса и других материалов для п2п биржи. Обязательно наличие опыта торговли на п2п биржах. Укажите ваш опыт в заявке.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текста EN

    Требуется написать и откорректировать тексты на английском языке по теме питомцев и тегам для поиска потерянных вещей. Дизайн уже предоставлен, часть текста готова. Примеры конкурентов и заготовки доступны.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать цикл статей о здоровом образе жизни

    Требуется написать 10 статей о здоровом образе жизни, каждая объемом около 4000 знаков. Предоставим примеры статей для ориентира по структуре и содержанию. Задача включает исследование тем и создание уникального контента, соответствующего заданным требованиям.

    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    3 года назад