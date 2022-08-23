SEO-копирайтеров, ТЗ-мейкера и контент-менеджер

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Закрыт8 заявок416 просмотров

В нашу команду ищем Контент-менеджер, умение работать с Wordpress и Drupal. Умение подбирать картинки и видео а также их размещение в админках, наличие html-оформления (абзацы, подзаголовки, списки), блоков внимания и и внутреняя перелинковка. Оплата за размещение 100 руб.

SEO-копирайтеров, способный быстро писать грамотные и информативные тексты на разные тематики (авто, женская и детская тематики, рукоделие, поделки, стройка и дизайн, мода)

Свободный график и удалённая занятость. Возможность совмещать с основной работой/учебой или сделать данную работу основной!

Требования к текстам:

уникальность от 95% по различным проверочным программам;

информативность и полезность текста для читателей (никакой «воды»);

использование всех ключевых слов из ТЗ;

отсутствие заспамленности (вхождение ключевого слова — не более 3%);

наличие html-оформления (абзацы, подзаголовки, списки);

точное соответствие требованиям технического задания;

соответствие пунктам тезисного плана, если он предоставлен.

Условия работы:

Зарплата сдельная, от 50 руб. за 1000 символов.

Оплата производится раз в неделю на карту ПриватБанка за все выполненные за неделю задания или если вы из России то на Юмани или после каждого задания.

Работа выполняется всегда качественно и в срок.

Обязанности:

сдавать по 1 тексту в 1−2 дня.

в среднем от 7000 символов, если сложная тема или количество знаков больше, возможно продление срока сдачи текста.

Доработки:

Если текст не принят редактором из-за наличия ошибок, нарушения пунктов технического задания, а также неинформативности, он может быть отправлен на доработку исполнителю без дополнительной оплаты. Горячо приветствуем любые вопросы и уточнения в процессе работы — ошибки проще предотвратить, чем исправлять.

DrupalHTMLWordPress
3 года назад
anastasiia333
Анастасія 
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