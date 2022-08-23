В команду требуется SEO-копирайтер и контент-менеджер с опытом работы с Wordpress и Drupal. Уникальность текстов от 95%, информативность, отсутствие заспамленности. Заработок от 50 руб. за 1000 символов, оплата раз в неделю. Обязанности: сдача 1 текста в 1-2 дня. Возможны доработки, если текст не соответствует требованиям.