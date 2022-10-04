В команду требуется SEO-копирайтер и контент-менеджер с опытом работы с Wordpress и Drupal. Уникальность текстов от 95%, информативность, отсутствие заспамленности. Заработок от 50 руб. за 1000 символов, оплата раз в неделю. Обязанности: сдача 1 текста в 1-2 дня. Возможны доработки, если текст не соответствует требованиям.
Написать статью с обзором кейса по арбитражу
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Обзор кейса по арбитражу
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
Выбранный исполнитель
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