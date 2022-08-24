Требуется разработать контент и техническое задание для лендинга в области разработки программного обеспечения, сайтов и приложений. Описание должно быть структурированным по блокам, с учетом анализа конкурентов и адаптацией под команду. Бюджет составляет до 500 руб. на один лендинг. Срок выполнения - около 3 дней.
Написать 20 статей по автомобильной тематике
Нужно написать 20 статей информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта - ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы.
Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.
Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Юмани, Qiwi, карту российского банка или через P2P Binance.
Заявки фрилансеров
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