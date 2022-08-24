Вам нужно создать текст из 2000 слов на немецком языке для онлайн-магазина, который продает шины и работает на немецком рынке.

Название (основное ключевое слово) SPEZIALREIFEN

первый блок - 1000 слов. Начинается с основного ключевого слова (SPEZIALREIFEN ) -min. Два абзаца

в первом блоке должен быть список перечислений

Степлеррейфен

Баггеррейфен

Люфтрейфен

Индустриярейфен

Спецнализ

Баумащинен

Второй блок также начинается с основного ключевого слова. содержит 1000 слов

и должен быть список перечислений:

Аграррейфен

Landwirtschaftsreifen Traktorvorderräder

Landwirtschaftsreifen Anhängerfahrzeuge

Landwirtschaftsreifen Antriebsräder

Рейфен для Грюнфляхен

Reifen für Industrie-Förderfahrzeuge

Ключевые слова должны быть равномерно распределены по всему тексту, не более двух ключевых слов в одном предложении (не считая списков перечисления)

Степлеррейфен

Баггеррейфен

Люфтрейфен

Индустриярейфен

Спецнализ

Баумащинен

Аграррейфен

Reifen für Bobcat und Kompaktlader

Leichte Ausrüstungsreifen по диагонали

Диагональ Baumaschinen

Радиальный Industrietraktor

Мне нужен обычный текст с ключевыми словами, а не текст ради текста с миллионом повторяющихся слов

максимум 4 одинаковых ключевых слова на текст

пример аналогичного текста от конкурента

https://www.willenbrockshop.de/Staplerzubehoer/Staplerreifen:::159_226.html