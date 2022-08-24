Ищется копирайтер для написания статьи с обзором плагина My Popup для WordPress. Необходима работа с уже приобретенной версией плагина. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Важно, чтобы автор был старше 18 лет.
Написать текст на немецком языке 2000 символов.
Вам нужно создать текст из 2000 слов на немецком языке для онлайн-магазина, который продает шины и работает на немецком рынке.
Название (основное ключевое слово) SPEZIALREIFEN
первый блок - 1000 слов. Начинается с основного ключевого слова (SPEZIALREIFEN ) -min. Два абзаца
в первом блоке должен быть список перечислений
Степлеррейфен
Баггеррейфен
Люфтрейфен
Индустриярейфен
Спецнализ
Баумащинен
Второй блок также начинается с основного ключевого слова. содержит 1000 слов
и должен быть список перечислений:
Аграррейфен
Landwirtschaftsreifen Traktorvorderräder
Landwirtschaftsreifen Anhängerfahrzeuge
Landwirtschaftsreifen Antriebsräder
Рейфен для Грюнфляхен
Reifen für Industrie-Förderfahrzeuge
Ключевые слова должны быть равномерно распределены по всему тексту, не более двух ключевых слов в одном предложении (не считая списков перечисления)
Степлеррейфен
Баггеррейфен
Люфтрейфен
Индустриярейфен
Спецнализ
Баумащинен
Аграррейфен
Reifen für Bobcat und Kompaktlader
Leichte Ausrüstungsreifen по диагонали
Диагональ Baumaschinen
Радиальный Industrietraktor
Мне нужен обычный текст с ключевыми словами, а не текст ради текста с миллионом повторяющихся слов
максимум 4 одинаковых ключевых слова на текст
пример аналогичного текста от конкурента
https://www.willenbrockshop.de/Staplerzubehoer/Staplerreifen:::159_226.html
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