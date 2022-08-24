Контент для казино сайтов

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Ишу 5 копирайтеров!

Ищу несколько писателей для казино проектов. Для теста я предлагаю первый заказ 100 слов и если все устраивает, то продлеваю контракт. Интересует английский язык, но если вы хорошо пишете на русском, то пишите - что-нибудь придумаем!

Тестовое задание: 100 слов (для теста), язык: английский (русский), само задание: https://docs.google.com/document/d/11Pyl6lnge-XO1o5H35ZQhRHXDpzp04MSQAwI5xqJYmY/edit?usp=sharing

***Очень важно***

Дайте ответ на три вопроса:

1. Пришлите стоимость за 1000 слов

2. Пришлите, сколько слов вы можете писать в неделю

3 года назад
Starikowa13
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