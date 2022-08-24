Ищется копирайтер для написания статьи с обзором плагина My Popup для WordPress. Необходима работа с уже приобретенной версией плагина. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Важно, чтобы автор был старше 18 лет.
Контент для казино сайтов
Ишу 5 копирайтеров!
Ищу несколько писателей для казино проектов. Для теста я предлагаю первый заказ 100 слов и если все устраивает, то продлеваю контракт. Интересует английский язык, но если вы хорошо пишете на русском, то пишите - что-нибудь придумаем!
Тестовое задание: 100 слов (для теста), язык: английский (русский), само задание: https://docs.google.com/document/d/11Pyl6lnge-XO1o5H35ZQhRHXDpzp04MSQAwI5xqJYmY/edit?usp=sharing
***Очень важно***
Дайте ответ на три вопроса:
1. Пришлите стоимость за 1000 слов
2. Пришлите, сколько слов вы можете писать в неделю
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