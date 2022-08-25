Здравствуйте!

Нам необходимо подготовить текст для мебельной коллекции в стиле прованс на сайт: вовлекающий, и мотивирующий к покупке.

Нужно описать преимущества коллекции, можно по AIDA., по объёму как пост в инстаграм.

Коллекций много, требующих описания, ищем специалиста, к которому можно будет постоянно обращаться.