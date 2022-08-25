Ищется копирайтер для написания статьи с обзором плагина My Popup для WordPress. Необходима работа с уже приобретенной версией плагина. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Важно, чтобы автор был старше 18 лет.
Копирайтер для написания продающего текста на сайт
Здравствуйте!
Нам необходимо подготовить текст для мебельной коллекции в стиле прованс на сайт: вовлекающий, и мотивирующий к покупке.
Нужно описать преимущества коллекции, можно по AIDA., по объёму как пост в инстаграм.
Коллекций много, требующих описания, ищем специалиста, к которому можно будет постоянно обращаться.
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