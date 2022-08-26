Нужно написать краткие пересказы для фильмов.

Вам выдается список названий 5ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы.

Данные пересказы должны включать в себя:

- знакомство с персонажами

- описание смысла фильма

- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий

- интересные факты о фильме

Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.

Они будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой для YouTube-канала.

Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.

Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://youtu.be/CfrYuVsEyQ8

- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии

Присылайте примеры работ!