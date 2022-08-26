Требуется написать первый приветственный пост для нового аккаунта в Instagram, посвященный появлению в медиа-пространстве. Пост должен быть креативным и не упоминать тематику криптовалюты или знакомства. Примеры стиля постов предоставлены.
Краткий Пересказ фильмов
Нужно написать краткие пересказы для фильмов.
Вам выдается список названий 5ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы.
Данные пересказы должны включать в себя:
- знакомство с персонажами
- описание смысла фильма
- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий
- интересные факты о фильме
Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.
Они будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой для YouTube-канала.
Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.
Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://youtu.be/CfrYuVsEyQ8
- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии
Присылайте примеры работ!
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