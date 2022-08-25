Требуется написать НОВЫЕ тексты для посадочных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для посадочных страниц, тематика - Аэрография. Около 50 текстов. Требования к исполнителю: Желателен опыт в написании текстов в данной тематики. Примеры работ по этой теме так же будут плюсом.

Объем каждого текста: 1000-3000 збп.

Требуемая уникальность: 100%, Вода: до 15% по text,ru. Целевая аудитория: мужчины и женщины от 18 до 50 лет, с средними доходами.

Цель текста: предоставить понятное описание услуг.

Дополнительная информация: Текст должен быть разделен на абзацы (2-3 абзаца). В текстах на категории обязательны подзаголовки и списки.

Оплата: 90 рублей за 1000 ЗБП.

Не буду скидывать ссылки на каждый вид аэрографии, на который нужно написать тексты. Вы сами можете полностью ознакомится с примерами текстов на сайте: aerografiya-spb,ru

Ознакомитесь пожалуйста со стилем уже написанных текстов. Уже заведенные тексты писали три разных копирайтера, так что лучше изучить пару разных страниц для понимания, что будет требоваться от Вас в дальнейшем.

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