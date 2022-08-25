Ищется копирайтер для написания статьи с обзором плагина My Popup для WordPress. Необходима работа с уже приобретенной версией плагина. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Важно, чтобы автор был старше 18 лет.
Требуется написать НОВЫЕ тексты для посадочных страниц
Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для посадочных страниц, тематика - Аэрография. Около 50 текстов. Требования к исполнителю: Желателен опыт в написании текстов в данной тематики. Примеры работ по этой теме так же будут плюсом.
Объем каждого текста: 1000-3000 збп.
Требуемая уникальность: 100%, Вода: до 15% по text,ru. Целевая аудитория: мужчины и женщины от 18 до 50 лет, с средними доходами.
Цель текста: предоставить понятное описание услуг.
Дополнительная информация: Текст должен быть разделен на абзацы (2-3 абзаца). В текстах на категории обязательны подзаголовки и списки.
Оплата: 90 рублей за 1000 ЗБП.
Не буду скидывать ссылки на каждый вид аэрографии, на который нужно написать тексты. Вы сами можете полностью ознакомится с примерами текстов на сайте: aerografiya-spb,ru
Ознакомитесь пожалуйста со стилем уже написанных текстов. Уже заведенные тексты писали три разных копирайтера, так что лучше изучить пару разных страниц для понимания, что будет требоваться от Вас в дальнейшем.
Заявки фрилансеров
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