Копирайтер с мед образованием и знанием СЕО-копирайтинга

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Завершен9 заявок246 просмотров

Нужен копирайтер с мед образованием,  необходимо 10 СЕО статей на разные тематики: гинекология, онкология, гастроэнтерология, иммунология, стоматология, кардиология итд

От 5000сбп, подробное тз после согласования

3 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Очень подробное ТЗ, было составлено в копе в заведующей отделением МРТ и Руководителем отдела маркетинга для крупной федерально клиники. Практически полдня украли у Натальи, заведомо не предупредив о таком плотном обсуждении. Как человек, Наталья отнеслась с большим пониманием и железным терпением. Как специалист, такое пожалуй в первые, в моей практике, что бы работа зашла с первого раза, когда заказчик гос учреждение с очевидной бюрократической прожилкой. Спасибо вам огромное, работаем дальше!
Четкое и понятное задание, приятный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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Ольга
 
31 год
3 года в сервисе
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3 года назад
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3 года назад
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