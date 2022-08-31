Очень подробное ТЗ, было составлено в копе в заведующей отделением МРТ и Руководителем отдела маркетинга для крупной федерально клиники. Практически полдня украли у Натальи, заведомо не предупредив о таком плотном обсуждении. Как человек, Наталья отнеслась с большим пониманием и железным терпением. Как специалист, такое пожалуй в первые, в моей практике, что бы работа зашла с первого раза, когда заказчик гос учреждение с очевидной бюрократической прожилкой. Спасибо вам огромное, работаем дальше!