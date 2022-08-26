Здравствуйте.

Нужен копирайтер.

Локация - Украина. Чтобы можно было оплачивать на карту ПриватБанка.

Для автопортала https://autoline.md нужно рерайтить новости и писать описания разделов.

Не дороже 35 грн за 1000 символов. В день нужно от 10000 символов и больше.

Без примеров автотематики предложения не буду рассматривать.