Ищется копирайтер для написания статьи с обзором плагина My Popup для WordPress. Необходима работа с уже приобретенной версией плагина. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Важно, чтобы автор был старше 18 лет.
Копирайтер на авто темы - описание разделов и новости
Здравствуйте.
Нужен копирайтер.
Локация - Украина. Чтобы можно было оплачивать на карту ПриватБанка.
Для автопортала https://autoline.md нужно рерайтить новости и писать описания разделов.
Не дороже 35 грн за 1000 символов. В день нужно от 10000 символов и больше.
Без примеров автотематики предложения не буду рассматривать.
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