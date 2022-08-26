Копирайтер на авто темы - описание разделов и новости

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Закрыт7 заявок519 просмотров

Здравствуйте.

Нужен копирайтер.

Локация - Украина. Чтобы можно было оплачивать на карту ПриватБанка.

Для автопортала https://autoline.md нужно рерайтить новости и писать описания разделов.

Не дороже 35 грн за 1000 символов. В день нужно от 10000 символов и больше.

Без примеров автотематики предложения не буду рассматривать.

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