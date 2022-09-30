Сценарист/копирайтер/креатор/рерайтер/редактор/корректор/креативный продюсер/актер озвучки

Филолог. Сценарист, актер, актер озвучивания (скетчкомы, комедия, драма, драмеди, триллер, ужасы, приключения), креативный продюсер, копирайтер, креатор, рерайтер, редактор, корректор. Хорошо расписываю сценарные заявки, арки персонажей. Отлично редактирую чужие мысли, чувствую, что нужно оставить/доработать/убрать. Быстро набираю текст, люблю транслировать информацию своими словами, создавать истории с нуля, исправлять ошибки в тексте! Поставленный голос, пародийный! Буду рад сотрудничеству! Спасибо!