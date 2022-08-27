Требуется копирайтер для создания описаний Android-приложений на английском языке для портала iodroid.net. Необходимо тестировать приложения и писать тексты в строгом, информативном стиле, включая публикацию материалов через Wordpress. Оплата 5 USD за публикацию, минимум 5 публикаций в день. Уровень английского - Advanced, опыт работы с текстами, знание ОС Android обязательно.
Написать сообщение на авито
Написать сообщение на авито и добавить в избранное
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать статью на медицинскую тематику объемом 5000 символов без пробелов. Ищем информацию о стоимости услуги. Обращаем внимание на опыт в данной области.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для создания описаний пищевых добавок. Объем описания 300-500 знаков, тезисы 5-10 пунктов по 100-200 знаков. Ожидаем долгосрочное сотрудничество на постоянной основе.Копирайтинг29 заявокЗакрыт3 года назад
- $16
Требуется создать краткие пересказы для 5 фильмов, включая знакомство с персонажами, описание смысла и важные сюжетные линии. Пересказы должны быть подробными, чтобы дать полное понимание о фильме, а также содержать интересные факты. Длина текста должна соответствовать 10 минутам чтения. Необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии.Копирайтинг19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать первый приветственный пост для нового аккаунта в Instagram, посвященный появлению в медиа-пространстве. Пост должен быть креативным и не упоминать тематику криптовалюты или знакомства. Примеры стиля постов предоставлены.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется копирайтер для автопортала с рерайтом новостей и написанием описаний разделов. Оплата 35 грн за 1000 символов, объем от 10000 символов в день. Необходимы примеры работ в автотематике.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания новых текстов для посадочных страниц на тему аэрографии. Требуется около 50 текстов объемом 1000-3000 знаков. Уникальность 100%, с допустимой водянистостью до 15%. Тексты должны быть структурированы, включать подзаголовки и списки. Оплата 90 рублей за 1000 знаков. Опыт в тематике является преимуществом.Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер с медицинским образованием для написания 10 SEO-статей на темы, включая гинекологию, онкологию, гастроэнтерологию и другие. Объем от 5000 знаков с пробелами. Подробное ТЗ будет предоставлено после согласования.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется копирайтер для подготовки вовлекающего текста о мебельной коллекции в стиле прованс. Описание должно подчеркивать преимущества коллекции и мотивировать к покупке, с использованием метода AIDA. Планы на постоянное сотрудничество для описания других коллекций.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад