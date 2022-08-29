Требуется создавать описания Android-приложений для портала iodroid.net. Тексты на английском языке, полностью авторские. Пишутся после самостоятельного тестирования приложения. Дополнительно необходима публикация материалов. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Требования

Уровень владения английским - Advanced.

Опыт работы с текстами на английском языке.

Отличное знание ОС Android.

Умение искать информацию и разбираться в узконаправленных или локальных приложениях.

Спокойное отношение к правкам.

Знание Wordpress будет большим плюсом, но это не критично. Публикации обучим.

Ответственность.

Основная задача - тестировать и описывать приложения. Без личного отношения к тематике, разработчику или самой утилите. Только факты о приложении. Тексты в строгом стиле, они должны легко читаться и быть информативными.

Одна публикация включает: основной текст минимум 1200 символов без пробелов, а также два мини описания по 150-165 символов с пробелами.

Помимо написания текстов требуется публикация через Wordpress: скриншоты, apk файлы, техническая информация и так далее.

За одно опубликованное приложение предлагается оплата в размере 5 USD.

Минимум 5 публикаций в день. Можно будет добавлять и больше, если это не в ущерб качеству.

Оплата производится в BTC по курсу на момент запроса выплаты. Однако, возможны альтернативы.

Первое время выплаты можно запрашивать ежедневно. Далее раз в 1-2 недели.

Выходные можно брать в любые дни, но это не должно негативно сказываться на рабочем процессе.

Необходимо протестировать приложение Payoneer, а затем сделать описание.

Тестовое задание и мини-рассказ о себе можно отправить на электронный адрес sandcaplan.work (собака) gmail.com. В названии темы нужно указать ресурс, где вы нашли вакансию.