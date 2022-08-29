Требуется копирайтер для создания описаний пищевых добавок. Объем описания 300-500 знаков, тезисы 5-10 пунктов по 100-200 знаков. Ожидаем долгосрочное сотрудничество на постоянной основе.
Копирайтер: описание Android-приложений на английском языке
Требуется создавать описания Android-приложений для портала iodroid.net. Тексты на английском языке, полностью авторские. Пишутся после самостоятельного тестирования приложения. Дополнительно необходима публикация материалов. Интересует долгосрочное сотрудничество.
Требования
- Уровень владения английским - Advanced.
- Опыт работы с текстами на английском языке.
- Отличное знание ОС Android.
- Умение искать информацию и разбираться в узконаправленных или локальных приложениях.
- Спокойное отношение к правкам.
- Знание Wordpress будет большим плюсом, но это не критично. Публикации обучим.
- Ответственность.
- Основная задача - тестировать и описывать приложения. Без личного отношения к тематике, разработчику или самой утилите. Только факты о приложении. Тексты в строгом стиле, они должны легко читаться и быть информативными.
- Одна публикация включает: основной текст минимум 1200 символов без пробелов, а также два мини описания по 150-165 символов с пробелами.
- Помимо написания текстов требуется публикация через Wordpress: скриншоты, apk файлы, техническая информация и так далее.
- За одно опубликованное приложение предлагается оплата в размере 5 USD.
- Минимум 5 публикаций в день. Можно будет добавлять и больше, если это не в ущерб качеству.
- Оплата производится в BTC по курсу на момент запроса выплаты. Однако, возможны альтернативы.
- Первое время выплаты можно запрашивать ежедневно. Далее раз в 1-2 недели.
- Выходные можно брать в любые дни, но это не должно негативно сказываться на рабочем процессе.
Необходимо протестировать приложение Payoneer, а затем сделать описание.
Тестовое задание и мини-рассказ о себе можно отправить на электронный адрес sandcaplan.work (собака) gmail.com. В названии темы нужно указать ресурс, где вы нашли вакансию.
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