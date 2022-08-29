Копирайтер: описание Android-приложений на английском языке

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт34 заявки8223 просмотра

Требуется создавать описания Android-приложений для портала iodroid.net. Тексты на английском языке, полностью авторские. Пишутся после самостоятельного тестирования приложения. Дополнительно необходима публикация материалов. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Требования

  • Уровень владения английским - Advanced.
  • Опыт работы с текстами на английском языке.
  • Отличное знание ОС Android.
  • Умение искать информацию и разбираться в узконаправленных или локальных приложениях.
  • Спокойное отношение к правкам.
  • Знание Wordpress будет большим плюсом, но это не критично. Публикации обучим.
  • Ответственность.
Задачи

  • Основная задача - тестировать и описывать приложения. Без личного отношения к тематике, разработчику или самой утилите. Только факты о приложении. Тексты в строгом стиле, они должны легко читаться и быть информативными.
  • Одна публикация включает: основной текст минимум 1200 символов без пробелов, а также два мини описания по 150-165 символов с пробелами.
  • Помимо написания текстов требуется публикация через Wordpress: скриншоты, apk файлы, техническая информация и так далее.
Условия

  • За одно опубликованное приложение предлагается оплата в размере 5 USD.
  • Минимум 5 публикаций в день. Можно будет добавлять и больше, если это не в ущерб качеству.
  • Оплата производится в BTC по курсу на момент запроса выплаты. Однако, возможны альтернативы.
  • Первое время выплаты можно запрашивать ежедневно. Далее раз в 1-2 недели.
  • Выходные можно брать в любые дни, но это не должно негативно сказываться на рабочем процессе.
Тестовое задание

Необходимо протестировать приложение Payoneer, а затем сделать описание.

Тестовое задание и мини-рассказ о себе можно отправить на электронный адрес sandcaplan.work (собака) gmail.com. В названии темы нужно указать ресурс, где вы нашли вакансию.

AndroidWordPress
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sandcaplan
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