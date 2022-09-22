Тексты/стихи/проза/статьи/рассказы/рерайт/транскрибация/перевод
Много лет пишу стихи, песни и рассказы, публикуюсь на всех возможных интернет платформах. Писала недолгое время пресс релизы в Ангарские ведомости. Владею английским языком на уровне C1. Могу написать текст любого размера, на любую тему.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
Написание статей
Отличный автор. Все четко и по делу. Рекомендую!
$3
10 баллов
3 года назад
Написание статей
Статья хорошая выполнена на отлично!
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