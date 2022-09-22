Тексты/стихи/проза/статьи/рассказы/рерайт/транскрибация/перевод

Много лет пишу стихи, песни и рассказы, публикуюсь на всех возможных интернет платформах. Писала недолгое время пресс релизы в Ангарские ведомости. Владею английским языком на уровне C1. Могу написать текст любого размера, на любую тему.