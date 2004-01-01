Alovak

Владислав Alovak

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Digital Marketing

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Рекламная компания Mytarget

    Необходимо создать рекламную кампанию в Mytarget для тестирования эффективности продаж ортопедических подушек через лендинг. Целевая аудитория - женщины 35 лет и старше, регион - Россия. Оцените возможности привлечения лидов и результаты таргетированной рекламы.

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн на тильде

    Создание дизайна лендинга для ортопедической подушки. Необходимо оформить главную страницу и стилизовать 5 блоков в едином легком стиле с округлыми формами. Проект не требует прототипов или анализа конкурентов, акцент на визуальном оформлении и типографике.

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать продающий контент для одностраничника

    Необходимо написать продающий текст для одностраничного сайта, посвященного ортопедической подушке для сна. Текст должен подчеркивать все преимущества товара и содержать призывы оставить заявку. Объем небольшой, есть черновик, который можно доработать. После получения заявок возможен созвон для обсуждения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина на Tilda

    $300

    Требуется разработать дизайн для интернет-магазина парфюмерной продукции на платформе Tilda. Ассортимент включает женские, мужские и унисекс ароматы. На главной странице необходимо разместить видеоролик, материалы предоставляются заказчиком. Обсуждение финального бюджета с исполнителем.

    Tilda
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интернет-магазина на Tilda

    $200

    Необходимо создать дизайн интернет-магазина на Tilda с использованием Zero Block для компании, занимающейся парфюмерией. Требуется разместить видеоролик на главной странице, а также блок с информацией о франшизе и оптовых продажах. Примеры сайтов для вдохновения будут предоставлены.

    Tilda
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг/ посадочную страницу с настройкой рекламы в Mytarget

    Требуется разработка простого лендинга для продаж ортопедических подушек с описанием их преимуществ и свойств. Также необходимо настроить таргетированную рекламу в Mytarget для привлечения лидов. Заказчик предоставит краткую информацию о товарах для наполнения страницы.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать продающий контент для одностраничника
Осталась очень довольна сотрудничеством. Приятная коммуникация, четкое ТЗ и своевременная достойная оплата.
Благодарен за сотрудничество. При работе были соблюдены все пожелания, более того внесены предложения по улучшению контента. Рекомендую!
Ответный отзыв
MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать лендинг/ посадочную страницу с настройкой рекламы в Mytarget
Хочу сказать спасибо Владиславу за сотрудничество, мне очень понравилось как он описывал то, что нужно сделать, всегда был на связи, рекомендую его! как хорошего заказчика
Приятный человек с рвением к работе!
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