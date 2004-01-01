Необходимо создать рекламную кампанию в Mytarget для тестирования эффективности продаж ортопедических подушек через лендинг. Целевая аудитория - женщины 35 лет и старше, регион - Россия. Оцените возможности привлечения лидов и результаты таргетированной рекламы.
- Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
Создание дизайна лендинга для ортопедической подушки. Необходимо оформить главную страницу и стилизовать 5 блоков в едином легком стиле с округлыми формами. Проект не требует прототипов или анализа конкурентов, акцент на визуальном оформлении и типографике.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо написать продающий текст для одностраничного сайта, посвященного ортопедической подушке для сна. Текст должен подчеркивать все преимущества товара и содержать призывы оставить заявку. Объем небольшой, есть черновик, который можно доработать. После получения заявок возможен созвон для обсуждения.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $300
Требуется разработать дизайн для интернет-магазина парфюмерной продукции на платформе Tilda. Ассортимент включает женские, мужские и унисекс ароматы. На главной странице необходимо разместить видеоролик, материалы предоставляются заказчиком. Обсуждение финального бюджета с исполнителем.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо создать дизайн интернет-магазина на Tilda с использованием Zero Block для компании, занимающейся парфюмерией. Требуется разместить видеоролик на главной странице, а также блок с информацией о франшизе и оптовых продажах. Примеры сайтов для вдохновения будут предоставлены.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка простого лендинга для продаж ортопедических подушек с описанием их преимуществ и свойств. Также необходимо настроить таргетированную рекламу в Mytarget для привлечения лидов. Заказчик предоставит краткую информацию о товарах для наполнения страницы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад