Просте завдання для Illustrator

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок7 просмотров

У вкладеному файлі 3 завдання.
Перше повністю розписано як робити.
Друге і третє - по суті просто покласти текст на картинки.
Детальний опис у вкладеному файлі

Adobe Illustrator
месяц назад
guest_1742481379470
месяц в сервисе
Был
5 дней назад
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