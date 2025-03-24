Требуется отрисовать простой макет в векторе без теней и переходов. На выходе должен быть СМУК и векторный файл с графикой в кривых. Обратите внимание на простоту исполнения.
Восстановление портрета
Нужно восстановить портрет с заменой фона для дальнейшего использования на памятнике.
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