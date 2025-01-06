Отрисовать логотип

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Завершен3 заявки14 просмотров

Добрый день,

необходимо отрисовать логотип, точно как на эскизе:

  • те же цвета и градиенты

  • без эффектов типа теней по наружке

  • использовать максимально похожий или тот же шрифт

результат:

  • вектор свг

  • пнг на прозрачном фоне 1024х1024

  • пнг прозрачная - вариант для черного фона (можно подкорректировать цвета в этом варианте)

Отрисовка логотипов
4 месяца назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
24 минуты назад
4 месяца назад
$20
2 дня
Escrow
Идеально и Моментально - вот ассоциации с данным заказом. Благодарю :)
Сотрудничеством осталась довольна. Четкое ТЗ и обратная связь! Рекомендую !

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