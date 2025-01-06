Ищется дизайнер для разработки логотипа компании by Hoorobes, представляющей фриланс-биржу. Логотип должен отражать концепцию компании, использовать фиолетовые оттенки с возможным градиентом. Учитывайте символику треугольника из предыдущего логотипа, представляющего иерархию между фрилансерами и заказчиками.
Отрисовать логотип
Добрый день,
необходимо отрисовать логотип, точно как на эскизе:
те же цвета и градиенты
без эффектов типа теней по наружке
использовать максимально похожий или тот же шрифт
результат:
вектор свг
пнг на прозрачном фоне 1024х1024
пнг прозрачная - вариант для черного фона (можно подкорректировать цвета в этом варианте)
Выбранный исполнитель
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