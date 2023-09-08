Логотип для магазина

Здравствуйте Вика! Ранее вы у нас выигрывали конкурсы по созданию логотипа, на этот раз мы решили не устраивать конкурс и напрямую обратится к вам. Название TUSAUKESU_BOX.

Чем занимается компания? Мы изготавливаем полный комплект нужных атрибутов для традиционного обряда тусау кесу (разрезание пута). А также продаем и сдаем в аренду национальные костюмы для детей и взрослых. Можете просмотреть страничку в инстаграме tusaukesu_box

Логотип должен быть современным стиле, в то же время можно включить национальные казахские колориты которые впишутся в дизайн. Логотип должен вызывать доверие, надежность и стабильность.

Заранее благодарны за ваш труд.