Дизайнер, художник, тату-мастер, писатель
Закончил Северо-Кавказский Государственный Технический Университет по специальности Дизайн. Много где трудился. Сейчас тружусь в рекламном агентстве- создаю вкусный дизайн. По мимо дизайна пишу картины, делаю татуировки, занимаюсь фотографией, декоративной лепкой и росписями стен, написал автобиографическую книгу...
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для платформы по трудоустройству...2 просмотра
- Логотип для детской онлайн-школы...1 просмотр
- Ребрендинг логотипа для туристической компании...нет просмотров
- Логотип для транспортной компании...1 просмотр
- Логотип для компании "Агропроект"...нет просмотров
- Логотип для компании по аренде и прокату автомобилей...нет просмотров
- Логотип для агенства недвижимости...1 просмотр
- Логотип для платёжной системы...1 просмотр
- Логотип для информационного агенства...нет просмотров
Логотипы и Знаки
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