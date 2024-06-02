Дизайнер, художник, тату-мастер, писатель

Закончил Северо-Кавказский Государственный Технический Университет по специальности Дизайн. Много где трудился. Сейчас тружусь в рекламном агентстве- создаю вкусный дизайн. По мимо дизайна пишу картины, делаю татуировки, занимаюсь фотографией, декоративной лепкой и росписями стен, написал автобиографическую книгу...