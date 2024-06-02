DenBoroda

Денис Потрисаев DenBoroda

 
42 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайнер, художник, тату-мастер, писатель

Закончил Северо-Кавказский Государственный Технический Университет по специальности Дизайн. Много где трудился. Сейчас тружусь в рекламном агентстве- создаю вкусный дизайн. По мимо дизайна пишу картины, делаю татуировки, занимаюсь фотографией, декоративной лепкой и росписями стен, написал автобиографическую книгу...

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