Логотип для компьютерной игры

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок83 просмотра
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Логотип для компьютерной игры, где 5.000 руб на один логотип, всего 4 лого. Необходимо предложить несколько вариантов шрифтов, картинку предоставим, от вас только интегрировать картинку в текст (например меч + название).
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3 месяца назад
guest_1693297949709
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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