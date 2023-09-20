Логотип для бизнеса по автоматизации

Необходимо сделать логотип для детейлинг центра. Есть пример того, от чего можно оттолкнуться. Нравится лого как выполнен First Class. Стиль - минимализм. Шрифты надо подобрать красивые Цветовое исполнение: для ...
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Бюджет обсуждаем
Делаю бизнес по автоматизации пользовательских процессов.
Тут заказываю логотип
Заказываю подобное первый раз, так что наверняка буду истошно тупить. Сорян
Пожелания: минимализм. Можно даже просто 1 цвет. Еще мне нравится цветовая схема Darcula для Intellij Idea, если в этом направлении есть смысл работать в плане логотипов
Пример того, что нравится, в приложении. Но это не логотип, это просто иконка. Больше не нравится ничего.
Использоваться будет на сайте, в десктопном приложении и... все. Т.е. никакой полиграфии не предполагается. Если это важно.
Название No Human Resources
Ожидаю несколько вариантов с доработками
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