Логотип для бизнеса по автоматизации

Бюджет обсуждаем

Делаю бизнес по автоматизации пользовательских процессов.

Тут заказываю логотип

Заказываю подобное первый раз, так что наверняка буду истошно тупить. Сорян

Пожелания: минимализм. Можно даже просто 1 цвет. Еще мне нравится цветовая схема Darcula для Intellij Idea, если в этом направлении есть смысл работать в плане логотипов

Пример того, что нравится, в приложении. Но это не логотип, это просто иконка. Больше не нравится ничего.

Использоваться будет на сайте, в десктопном приложении и... все. Т.е. никакой полиграфии не предполагается. Если это важно.

Название No Human Resources

Ожидаю несколько вариантов с доработками