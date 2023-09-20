Логотип для компьютерной игры, где 5.000 руб на один логотип, всего 4 лого. Необходимо предложить несколько вариантов шрифтов, картинку предоставим, от вас только интегрировать картинку в текст (например меч + название). Референс прикреплен
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Здравствуйте! Необходимо создать логотип для свингер клуба. Название: БАУНТИ.
Хочется чтобы на логотипе было название и эротик девушка/пара. Минимализм желательно.
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