Логотип/картинки poker online

Здраствуйте, Мне нужен логотип для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества) мне нужна качество и скорость (бюджет 150$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстраця) (Логотип должен быть ( ...
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Доброго времени суток.
нужно сделать три логотипа для клуба pppoker online, работа не сложная, все примеры прикладываю к ТЗ.
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