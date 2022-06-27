VengerovVlad

Владислав Болдырев VengerovVladVengerovVlad
24 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический и Веб-дизайнер
Я - Влад, Веб и графический дизайнер. Работаю в Figma,Photoshop, Illustrator, Corel Draw; сейчас еще постигаю азы 3d-моделирования в Blender.
Чем могу быть полезен?
Знаю и понимаю дизайн процессы, могу подхватить проект на любой стадии реализации и быстро вникнуть в суть, люблю задачи с вызовом и не срываю дедлайны. Могу грамотно презентовать свою идею и спокойно отношусь к критике.
Знаком с теорией цвета, работой с типографикой, иерархией, этапами создания продукта; прототипированием, созданием адаптивов под мобильные уст-ва.
Инициативен и самоорганизован, обладаю креативным мышлением и открыт к новым людям и знаниям.
С моими работами можете ознакомиться по ссылке: