VengerovVlad

Графический и Веб-дизайнер

﻿ ﻿Я - Влад, Веб и графический дизайнер. Работаю в Figma,Photoshop, Illustrator, Corel Draw; сейчас еще постигаю азы 3d-моделирования в Blender.

﻿Чем могу быть полезен?

﻿Знаю и понимаю дизайн процессы, могу подхватить проект на любой стадии реализации и быстро вникнуть в суть, люблю задачи с вызовом и не срываю дедлайны. Могу грамотно презентовать свою идею и спокойно отношусь к критике.

﻿Знаком с теорией цвета, работой с типографикой, иерархией, этапами создания продукта; прототипированием, созданием адаптивов под мобильные уст-ва.

Инициативен и самоорганизован, обладаю креативным мышлением и открыт к новым людям и знаниям.

С моими работами можете ознакомиться по ссылке:

http://be.net/vladislav_vengerov