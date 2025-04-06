Необходимо создать упаковку для батончиков и конфет с протеином 10% и без сахара. Упаковка должна отражать название FAST FIT (что-то быстрое, легкое, спортивное). Прилагаю референс, который нравится - можно вдохновиться им или сделать что-то иное, свое. Предусмотреть, что в линейке будет несколько вкусов, добавить изменяемый элемент, чтобы быстро различать вкусы между собой, но не использовать прямое обозначение вкусов визуализацией. У нас уже есть лого «Fast Fit», но его рисовали для магазина, а не для батончика. Возможно взять его (только без человечка с рюкзаком) или сделать новый.

Продукты:

· Конфета без сахара с протеином весом 15 грамм, вкус тирамису, лицевая часть (ширина 45 мм, высота 42 мм (в этот размер входит отступ по бокам 1см на швы, где не должно быть текста).

· Батончик без сахара с протеином весом 40 грамм, вкус тирамису, лицевая часть (ширина 140 мм, высота 55мм (в этот размер входит отступ по бокам 1см на швы, где не должно быть текста).

Основные требования к дизайну: Оригинальный дизайн лицевой части, использование бесплатных шрифтов, с бесплатным использованием в коммерческих целях. Возможно использовать как основу черный фон с золотыми элементами.

Важно итоговый вариант представить в виде мокапа (дизайн, натянутый на форму батончика или конфет). Концепт можно представить на одном из видов продукта (конфеты или батончик).

Текст:

· Акцент на фразе «No sugar», «12% protein»

· Обозначить вкус: Дыня

· Логотип «Fast Fit»

· Protein Bar / Protein candy

· Energy bar

· 40 грамм / 15 грамм